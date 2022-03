Les Bourses d'Asie remontent en force après l'intervention de la Fed

Les bourses asiatiques remontaient en force mercredi après l'abaissement drastique du taux directeur de la Réserve fédérale américaine.

À Tokyo, deuxième place financière mondiale, l'indice Nikkei des principales valeurs regagnait 3,35% à la pause de 11H00 (02H00 GMT) mercredi, après une spectaculaire dégringolade de plus de 9% au cours des deux séances précédentes. À Hong Kong, l'indice Hang Seng bondissait de 7,36% à l'ouverture, après s'être effondré de 8,65% la veille, la plus lourde chute de son histoire.

À Sydney, l'indice S&P/ASX 200 progressait de 4,62% à la mi-séance après une baisse de douze séances d'affilée, la plus longue en un quart de siècle. Dans le courant de la matinée, l'indice composite de Shanghaï gagnait pour sa part 1,86%, Singapour 3,73%, Séoul 2,11% et Manille 3,42%. La Bourse de Taïpeh se repliait légèrement (-0,04%) après avoir démarré en trombe.

Partout dans le monde, les responsables politiques ont chaleureusement applaudi l'action des autorités monétaires américaines. "Je m'attends à ce que cela conduise à la stabilisation de l'économie américaine et mondiale. J'espère aussi que cela aura des effets positifs sur le marché japonais", a déclaré le ministre nippon des Finances, Fukushiro Nukaga. "La baisse de 0,75 point du taux des «Fed funds» a été appropriée et utile", a souligné le porte-parole du Fonds monétaire international (FMI), Masood Ahmed, qui a également donné sa bénédiction par avance à d'autres mesures de ce type si la situation devait continuer à se dégrader aux Etats-Unis.

Les investisseurs restaient toutefois sur leurs gardes, de nombreux nuages noirs continuant à plâner sur l'économie mondiale, notaient les courtiers. "Le cauchemar n'est peut-être pas fini. Les investisseurs ne sont pas complètement convaincus que l'action de la Fed empêchera l'économie américaine de glisser dans la récession, si ce n'est déjà fait", a expliqué Astro del Castollo, directeur chez First Grade Holdings à Manille. Selon lui, la baisse des taux aux Etats-Unis pourrait accélérer l'inflation et le plan de relance de 140 milliards de dollars annoncé vendredi par le président américain George W. Bush "apparaît trop timide et trop tardif". "Une seule chose est claire: l'incertitude demeure, et les investisseurs vont rester à l'abri", a prédit M. del Castillo.