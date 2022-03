Les Bourses euphoriques

L’ensemble des places européennes ont fini sur un fort rebond mardi. Grâce notamment aux bons résultats de la banque américaine Citigroup.

Toutes les valeurs ont notamment rebondi grâce aux commentaires de la banque américaine Citigroup qui indiquait qu'elle avait de nouveau été bénéficiaire en janvier et février après ses lourdes pertes en 2008. Son PDG Vikram Pandit, dans un mémo interne publié mardi par le Financial Times confie: «Nos dépôts sont relativement stables, nos activités de marché fonctionnent bien, et nous continuons à offrir du crédit aux particuliers et entreprises», a souligné M. Pandit, dans le document reproduit par le quotidien financier.