Soulagement: Les Bourses retrouvent de l'appétit pour le risque avec des banques ragaillardies

La Bourse de New York prolonge son rebond de lundi.

Le compartiment financier de l'indice européen Stoxx 600 progressait de 4,33% vers 14h58. Certaines banques connaissent des hausses spectaculaires, comme Unicredit (+6,58%), Commerzbank (+7,21%), ou encore BNP Paribas (+4,07%) et UBS (+7,53%), même si elles sont toutes encore loin de combler leurs pertes des dix derniers jours. Rudement attaqué la semaine dernière, Credit Suisse continuait de se reprendre (+1,14%). Les places financières montent : Paris gagne 1,86%, Francfort 2,04%, Londres 1,96% et Milan 2,74% vers 15h.

La Bourse de New York prolonge son rebond de la veille, soutenue par un rebond des actions bancaires: l'indice Dow Jones et l'indice élargi S&P 500 avancent de 0,72%, le Nasdaq de 0,88%.

La situation «se stabilise»

«L'appétit des investisseurs pour le risque augmente suite à la réponse coordonnée des banques centrales aux récentes turbulences dans le secteur financier», commente Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades. Les gouvernements et autorités monétaires tant aux États-Unis, après la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) et de Signature Bank plus tôt dans le mois, qu’en Europe avec Credit Suisse, ont apporté des réponses fortes pour rassurer sur la solidité financière.