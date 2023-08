A Paris: Les braqueurs dérobent pour 10 à 15 millions d'euros de bijoux

La joaillerie Piaget située rue de la Paix, en plein cœur de Paris, a été braquée mardi à l’heure du déjeuner par trois personnes qui ont pris la fuite avec un butin estimé entre 10 et 15 millions d’euros, a-t-on appris de source policière et auprès du parquet de Paris. La rue de la Paix et la place Vendôme sont connues dans le monde entier pour accueillir les enseignes les plus prestigieuses de bijouteries et d’horlogerie de luxe.