À Paris: Les braqueurs repartent tranquillement avec un butin de plus de 10 millions d'euros

Ni cagoule, ni cris, ni crissement de pneus: la fuite des braqueurs de la joaillerie Piaget mardi à la pause déjeuner est assez irréelle. Une passante a filmé les voleurs en train de s’éloigner des lieux, tranquillement, comme si de rien n’était, avec un butin estimé entre 10 et 15 millions d’euros.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le braquage s'est déroulé en quelques minutes, vers 13 heures. Selon nos confrères de BFMTV, un homme et une femme, habillés de façon chic, se sont présentés à la boutique et se sont fait passer pour des clients. Une fois entré, l’homme a pointé une arme avec un silencieux en direction du personnel à qui il a ordonné de s’allonger au sol. La femme a fait alors entrer un complice et a quitté la bijouterie, dévalisée ensuite par les deux hommes.