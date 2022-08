Allemagne : Les brasseries redoutent le choc énergétique

L’industrie alimentaire est, derrière l’industrie chimique, le secteur le plus gourmand en gaz, utilisé notamment lors du maltage, première étape dans la fabrication du breuvage alcoolisé. Après la chute drastique de la consommation pendant la crise sanitaire, la demande de bière a repris: les Allemands ont bu 3,6 milliards de litres entre janvier et juin -une hausse de 6,4% sur un an.