Crise ukrainienne – Les Britanniques aussi appelés à quitter l'Ukraine

Les dirigeants occidentaux, dont le président américain Joe Biden, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron, promettent des sanctions «rapides et drastiques» si la Russie envahit l'Ukraine, a déclaré vendredi Berlin après une téléconférence entre les alliés.

«Les alliés sont déterminés à prendre ensemble des sanctions rapides et drastiques contre la Russie en cas de nouvelles violations de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine», a tweeté le porte-parole du chancelier allemand. «Tous les efforts diplomatiques visent à persuader Moscou d'aller vers une désescalade. Le but est d'empêcher une guerre en Europe».