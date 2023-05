Peu motivés par le couronnement, les Britanniques boudent une tradition

Des milliers de déjeuners et fêtes de rue ont été organisés dimanche au Royaume-Uni après le couronnement historique du roi Charles III et de la reine Camilla, avant un grand concert prévu en soirée au château de Windsor.

Jill Biden, l'épouse du président américain, s'est jointe à un déjeuner à l'extérieur de Downing Street organisé par le Premier ministre Rishi Sunak pour des bénévoles, des réfugiés ukrainiens et des groupes de jeunes. Rien n'y manquait, ni les guirlandes de drapeaux britanniques et fanions du couronnement, ni les mugs "King Charles III".

Plus de 67 000 «grands déjeuners» et fêtes de voisinage avaient été recensés pour ce long week-end du couronnement. Les deux derniers jubilés de la reine Elizabeth II avaient déjà donné lieu à de tels «grands déjeuners».

Plusieurs membres de la famille royale y étaient attendus, le prince Edward et sa femme Sophie à Cranleigh dans le Surrey (sud), la princesse Anne et son mari Tim Laurence à Swindon (ouest) et les princesses Beatrice et Eugenie, filles du prince Andrew, à Windsor.