Au Royaume-Uni : Impact colossal du Brexit sur les courses des Britanniques

La sortie britannique de l’Union européenne, il y a quasiment deux ans, s’est traduite par une inflation des factures alimentaires de près de 6 milliards de livres pour les consommateurs britanniques, frappant particulièrement les plus pauvres, d’après une étude de la London School of Economics (LSE).

Les plus pauvres plus durement touchés

Au total, le Brexit a entraîné une hausse des prix alimentaires de 6%, selon l’étude de la LSE. «Sachant que les foyers à faible revenu dépensent une plus grande part de leur revenu en alimentation comparé aux familles les plus fortunées, ces hausses de coûts liées au Brexit les affectent de manière disproportionnée», souligne le Centre. Le Royaume-Uni est sorti de l’Union européenne le 1er janvier 2021, mais les entreprises avaient commencé à se préparer avant cette date. L’étude porte sur l’année 2020, pic de la pandémie de Covid-19, puis sur la première année effective du Brexit, ce qui laisse entendre que la facture de la sortie de l’UE pourrait encore largement grimper. D’autant plus que l’inflation britannique a accéléré à environ 11% en 2022, son niveau le plus élevé en quarante ans.