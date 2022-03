Les Britanniques sur le départ en Irak

De leur côté, les Américains, qui représentent plus de 95% des forces de la Coalition, ont signé un accord bilatéral de sécurité avec les Irakiens qui prévoit un retrait total des troupes américaines d'ici la fin 2011. Barack Obama, qui avait promis durant sa campagne électorale un retrait dans les 16 mois suivant son entrée en fonction, pourrait accélérer le processus.

Par ailleurs, l'armée américaine a annoncé le départ jeudi des contingents albanais et moldave. Ne resteront alors, outre les Américains et les Britanniques, que les Australiens, les Danois, les Salvadoriens, les Estoniens, les Lituaniens et les Roumains.