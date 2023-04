NBA: Les Bucks en pole, l'espoir renaît pour Dallas

Getty Images via AFP

Les Bucks en pole

Vainqueur de Chicago (105-92), malgré Giannis Antetokounmpo au repos, Milwaukee a rempli sa mission. Avec désormais 58 victoires et 22 défaites, aucune équipe n'est en mesure de faire mieux, à deux matches de la fin de la saison régulière.

Seule ombre au tableau, Khris Middleton a quitté le parquet prématurément face aux Bulls (10e), touché à ce même genou droit sérieusement blessé il y a un an. «C'est une rechute d'une douleur qu'il a traînée toute la saison», a soufflé l'entraîneur Mike Budenholzer.

Les Clippers prennent une option

Le derby «angeleno» valait cher et ce sont les Clippers qui ont raflé la mise en battant (125-118) les Lakers pour la 11e fois d'affilée (!), grâce à Kawhi Leonard (25 pts) et Norman Powell (27 pts). Ils ont mené quasiment tout du long, leur avance culminant à 24 unités après la pause. En face, LeBron James a encore été éblouissant (33 pts à 13/20) malgré la fatigue, au lendemain de la victoire arrachée après prolongation à Utah. Mais en vain.

Résultat des opérations, les Clipps remontent au 5e rang, devant Golden State (6e) avec le même bilan (42v/38d). Ces deux équipes sont en ballottage favorable pour accéder directement en play-offs, même si les Lakers (7e) et les Pelicans (8e) peuvent encore les doubler.

À l'Est, guidés par Mikal Bridges (26 pts), les Nets ont infligé un 11e revers d'affilée (123-108) à Détroit, sécurisant quasiment leur 6e place. Si Miami perd jeudi à Philadelphie, les Nets composteront leur billet. Le Heat, lui, sera alors assuré d'en passer par des barrages.

Déjà qualifié, avec un premier tour attendu face à Cleveland, New York (5e), pourtant privé de Jalen Brunson et Julius Randle, s'est imposé (138-129) dans l'Indiana.

Immanuel Quickley (39 pts), Quentin Grimes (36 pts) et Obi Toppin (32 pts) se sont régalés, faisant d'eux le troisième trio, à au moins 30 unités chacun, dans l'histoire de la franchise. La dernière fois remonte au 24 mars 1979 et, à l'époque, Ray Williams, Earl Monroe et Toby Knight s'étaient distingués de la sorte.