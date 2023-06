Élections communales: Les bureaux de vote sont ouverts, suivez le scrutin avec nous

Les bureaux de vote du Luxembourg sont désormais ouverts et vont accueillir, jusqu'à 14h, les près de 330 000 électeurs inscrits. Il sera ensuite temps de commencer les dépouillements, les résultats sont attendus au fil de l'après-midi et de la soirée. Vous retrouverez tous les résultats, les réactions des gagnants et des perdants sur notre site Internet en temps réel, et lundi, dans notre journal.