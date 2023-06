Les bureaux-satellites, une «solution» pour les télétravailleurs frontaliers

Pas de statistiques

Est-il possible de quantifier le phénomène aujourd'hui? Interrogé, Jean-Paul Olinger, directeur de l'UEL, indique ne pas disposer de statistiques. «C'est une question que l'on pourrait inclure dans notre prochain sondage», note-t-il. On constate que la demande provient surtout de grandes entités comme les banques (exemple: Raiffeisen, BGL BNP Paribas) ou des membres du Big Four (PwC, KPMG). Mais pas seulement. La Chambre de commerce, (150 salariés) dispose ainsi de bureaux pour ses salariés frontaliers français (à Bettembourg/Dudelange), belges (à Perlé) et allemands (Mondorf-les-Bains).