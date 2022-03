A Luxembourg – Les bus de nuit reprennent du service en Ville

À Luxembourg : Les bus de nuit reprennent du service en Ville

LUXEMBOURG - La Ville de Luxembourg annonce la reprise des courses des City night bus, dès ce vendredi soir.

Pour mémoire, sept lignes circulent les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. La CN1, qui roule entre la Ville Haute, Hollerich, la gare, Clausen, Neudorf et le Cents, et dessert aussi les parkings Glacis et Bouillon, pour ceux qui n'ont pas trop bu pour rouler, passe toutes les 15 minutes entre 21h30 et 3h30. Les six autres lignes roulent toutes les 30 minutes de 0h30 à 3h30 du matin. Le détail des trajets est disponible sur le site Internet de la Ville de Luxembourg.