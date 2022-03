Cristiano Ronaldo : «Les buts, c'est comme le ketchup...»

L'attaquant, qui n'a plus marqué depuis 16 mois avec le Portugal, a affirmé dimanche que cette inefficacité ne l'inquiétait pas. Le capitaine portugais osant même une comparaison audacieuse...

Troisième meilleur buteur du Championnat d'Espagne cette saison avec 26 buts (derrière les Argentins Messi, 34, et Higuain, 27), Ronaldo a marqué son dernier but pour le Portugal il y a seize mois, le 11 février 2009 contre la Finlande (1-0) en match amical. Il s'est dit en "grande forme" et a formulé le souhait "que ça se reflète sur le terrain: je veux exploser à ce Mondial et je crois que je vais y arriver".