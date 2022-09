Football – Ligue des champions féminine : Les buts de l'Ajax étaient anormalement petits

C'est une drôle d'histoire qu'ont vécue les joueuses féminines d'Arsenal et de l'Ajax, qui se sont affrontées mercredi soir aux Pays-Bas en match retour du tour préliminaire de Ligue des champions. Lors de la traditionnelle reconnaissance du terrain, les Gunners, actuellement en tête de la Premier League, se sont aperçues que les buts du centre d'entraînement de l'Ajax n'avaient pas les dimensions réglementaires.

Les dirigeants d'Arsenal, intrigués, les ont mesurés et ont constaté qu'ils étaient trop petits d'environ dix centimètres (NDLR: un but réglementaire mesure 7,32 mètres de long et 2,44 mètres de haut). Des ajustements ont été réalisés dans l'urgence pour mettre les cages aux dimensions réglementaires. «Je n'ai jamais rien vécu de tel pour être honnête», a déclaré Jonas Eidevall, l'entraîneur suédois d'Arsenal.