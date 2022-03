Les caddies moins chers en Lorraine

La présence en grand nombre de grandes surfaces spécialisées dans le «hard-discount» tire les prix vers le bas. La palme revient à Charleville-Mézières, Nancy et Troyes.

C’est le résultat d’une étude du cabinet Nielsen réalisée pour l'hebdomadaire spécialisé LSA, à paraître jeudi. Dans un classement fondé sur plusieurs centaines de milliers de références dans quelque 5 000 magasins des 126 plus grandes agglomérations de France, Nielsen indique que pour une moyenne nationale à 100, Ajaccio enregistre l'indice de prix le plus élevé (114,60) et Charleville-Mézières le moins élevé (92,36).

Les villes les moins chères se concentrent dans l'Est et le Nord de la France, régions où les enseignes à bas prix, dites de "hard-discount", comme Lidl ou Aldi, sont très présentes. Parmi elles, Nancy, Metz, Calais et Roubais. Il y a également Troyes, Châlons-en-Champagne, Châlon-sur-Saône, Albi et Orléans.

La région parisienne très chère>

Parmi les 10 villes les plus chères, sept se situent en région parisienne où la concurrence entre enseignes est faible. La plus chère dans cette région est Versailles. Les deux autres villes chères se situent dans le sud: Hyères et Nice.

Nielsen établit également la liste des villes les moins inflationnistes. Aix-en-Provence (Bouche-du-Rhône) a enregistré le plus fort taux d'inflation des produits de grande consommation (+3,7%) entre février 2007 et février 2008, suivi d'Ajaccio (+3,7%). A l'inverse, Albi a connu une inflation plus faible (1,3%).