Aspirateur, farine, gode-ceinture… : Les cadeaux les plus nazes que vous ayez reçus pour la Saint-Valentin!

LUXEMBOURG – Dans quelques heures, le cadeau de Saint-Valentin que vous allez offrir à votre chéri(e) pourrait aussi être un gros flop. Nos lecteurs racontent leurs mésaventures en la matière.

Pexels

On peut toujours se cacher derrière des phrases toutes faites, «c’est une fête commerciale», «moi je t’aime tous les jours de l’année», oublier le cadeau de son ou sa chéri(e) à la Saint-Valentin, c’est un sale quart d’heure (au moins) assuré. Mais vouloir gâter celui ou celle qu’on aime, ce n’est pas non plus l’assurance de tomber juste. Maladresse ou vraie faute de goût, on a tous ou presque connu dans notre vie une fête des amoureux gâchée par le programme de la soirée et/ou le cadeau. On a posé la question aux lecteurs de L’essentiel et ils ne font pas exception à la règle.

Fatucha raconte qu’elle a reçu «un aspirateur très bon marché qui, en plus, n’aspire rien». Et visiblement messieurs vous êtes coutumiers du fait. D’autres lectrices ont été rappelées par leur homme à leurs tâches ménagères en déballant leur cadeau le 14 février. Aspirateurs, mais aussi tables ou fers à repasser, alors «qu’une petite fleur aurait fait l’affaire». Le mari de Cathy, lui, a «nettoyé la plaque de cuisson» le jour des amoureux. Pas dingue comme présent mais on lui accordera tout de même l’originalité de la démarche. Et c’était peut-être… un réel effort pour lui.

Cactus, farine et gode-ceinture

Offrir un cadeau à celui ou celle qui partage son quotidien, avouons-le, c’est un défi pour l’imagination. Mais vouloir surprendre n’excuse pas tout. Comment le compagnon d’Elsa a-t-il pu penser qu’arriver avec «un cactus» était une bonne idée? Une autre lectrice dit avoir reçu «un paquet de 10 kg de farine pour faire de la pâte à pizza». «Une farine spéciale, dixit mon mari», s’amuse-t-elle a raconter sur notre page Instagram. En parlant de kilos, Sylvie, elle, a reçu un pèse-personne… charmant. Mais on peut aussi retourner positivement une situation mal embarquée. Comme cette lectrice qui a déballé «un nez de clown qui couine» avant de finalement le porter «toute la soirée».

Qui dit Saint-Valentin peut aussi dire soirée coquine. La compagne d’un lecteur n’a pas hésité à lui acheter… «un gode-ceinture». Mais mieux vaut réfléchir et adapter le cadeau à son ou sa partenaire. Une lectrice raconte avoir reçu de son petit-ami «de la lingerie coquine alors que j'avais 15 ans et que j'étais encore vierge». Et si le 14 février, après tout, on osait tout? Attention quand même à ne pas le prendre trop au mot. Comme ne pas prononcer «le nom de sa maîtresse » pendant le dîner. Suzette, elle, a reçu «un bouquet de tulipes» alors qu’elle a su que la maîtresse de son mari avait pour sa part été gâtée avec «une paire de boucles d oreille en or». Il faudra être plus inspiré quand il s’agira de régler un divorce après ça.

La Saint-Valentin se résume-t-elle aux cadeaux, de toute manière? «Le plus beau cadeau pour mon épouse et moi, c'est que depuis 30 ans on fait face à la vie ensemble», conclut philosophe un autre lecteur. «Offrez-lui de votre temps et de l'attention, votre aimé(e) appréciera», glisse un autre à qui on aurait envie de donner raison. À vous de trancher maintenant s’il n’est pas déjà trop tard.