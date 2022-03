Chiffres de la délinquance : Les cambrioleurs n'ont pas chômé en 2013

LUXEMBOURG - Alors que 2012 avait été marquée par un recul des vols dans les habitations, la tendance s'est inversée en 2013, selon les chiffres présentés mercredi par la police grand-ducale.

+5,5% en un an pour les infractions constatées, +7,5% en prenant en compte les tentatives. Soit 236 cambriolages enregistrés en 2013. Après une baisse en 2012 , le phénomène est reparti à la hausse , selon les chiffres officiels présentés mercredi par la police grand-ducale. Sans surprise, les auteurs cherchent avant tout à repartir les poches pleines. Résultat: ils s'attaquent en priorité aux maisons habitées (+19,6%), et donc potentiellement avec des objets de valeur, au détriment des demeures sans occupants (-10%). Selon la police, ce «ils» regroupe «majoritairement des non-résidents» qui réalisent leur forfait avant de repartir chez eux, que ce soit «dans les régions frontalières» ou «en Europe de l'Est».

Un phénomène qui dépasse donc les frontières du Grand-Duché et dont 215 auteurs ont été identifiés. 123 d'entre eux ont été interpellés. Les maisons ne sont pas les seuls biens dans le viseur des voleurs, puisque 162 véhicules ont été dérobés au cours de l'année passée. Dont six avec violences, notamment sous la menace d'une arme dans le cadre de «car-jacking» ou d'un «home-jacking». Un recours général à la violence lors des vols en hausse (+13,2%), mais réalisés principalement sans arme, les cambriolage armé étant en chute de 23,2%, selon les chiffres de la police. Au final, les «infractions contre les biens» représentent six faits de délinquance sur dix au Grand-Duché, ce qui a «un grand impact sur le sentiment d’insécurité du citoyen», selon les forces de l'ordre.