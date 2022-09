Au Luxembourg : Les cambrioleurs passent par le balcon en pleine matinée

Plusieurs enquêtes ont été ouvertes, samedi, à la suite de cambriolages enregistrés à travers le Grand-Duché. Dimanche matin dans son rapport, la police a listé des infractions dans des logements notamment à Strassen et Rumelange.

«Fermez toujours toutes les portes et fenêtres», rappelle la police, et ce même pour une absence de courte durée. Les messages de prévention distillés tout l’été face aux cambriolages restent valables à la rentrée et toute l’année.