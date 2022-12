Vigilance au Luxembourg: Les cambrioleurs profitent de votre absence pendant les fêtes

On le dit, on le répète, mais le phénomène semble devenu difficilement évitable. Ces derniers jours, plusieurs cambriolages ont été recensés à travers le Grand-Duché. Certains ont été effectués «entre le 22 et le 26 décembre» indique la police, en l'occurrence en l'absence des habitants sans doute partis pour Noël. Un individu a notamment forcé un portail de jardin pour s'introduire dans une propriété à Gasperich, où il a dérobé des objets de valeur dont des montres.