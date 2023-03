Faits divers au Luxembourg : Les cambrioleurs se sont déchainés jeudi

Cinq cambriolages ont été recensés par la police jeudi. «Entre 9h et 17h30, un cambrioleur s'est introduit par la force dans un appartement au rez-de-chaussée de la rue de la Tour Jacob à Luxembourg-Clausen et a volé divers objets de valeur», notent les forces de l'ordre. Un trou avait été percé dans la fenêtre avec un objet inconnu, ce qui a permis au cambrioleur d'ouvrir la fenêtre.

Entre 12h et 18h, «une personne non autorisée s'est introduite dans une maison individuelle de la Montée de Château à Hesperange en forçant une porte à l'arrière du bâtiment», poursuivent les autorités. «Divers objets de valeur» ont été volés en fouillant dans toutes les pièces.

Vol de bijoux

À Mamer, une maison individuelle de la rue des Merisiers a été «visitée». Le ou les auteurs ont franchi un mur de jardin sur le toit et ont forcé une fenêtre pour pénétrer à l'intérieur de la maison». Après avoir fouillé toutes les pièces, le ou les cambrioleurs se sont enfuis avec divers objets de valeur, «dont des bijoux».

À Luxembourg-Kirchberg, une effraction a été signalée dans un appartement du rez-de-chaussée dans la rue des Maraîchers entre 20h et 20h20. «Un individu qui a forcé la porte-fenêtre à l'arrière». Lorsqu'un voisin a pris connaissance de l'intrus, ce dernier «s'est enfui dans une direction inconnue» et n'a plus pu être retrouvé à la suite de ses recherches.