Arrêtés à Luxembourg-Ville: Les cambrioleurs se sont endormis dans une structure pour les scouts

Ce serait drôle si ce n'était pas consternant. La police grand-ducale indique avoir surpris, en flagrant délit, une équipe de cambrioleurs jeudi dans le quartier du Cents, à Luxembourg-Ville. D'abord, deux individus ont été interpellés dans un appartement de la rue Pierre-Kohner, à l'intérieur duquel ils étaient entrés par le balcon et à l'aide d'une chaise de jardin. Dans le logement, les deux hommes avaient rempli deux sacs à dos de bijoux et d'un ordinateur portable. «Un couteau, un marteau et un spray au poivre» ont même été saisis sur les deux cambrioleurs.