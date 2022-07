Sebastian Reddeker : «Les campings cartonnent cette année au Luxembourg»

LUXEMBOURG – Sebastian Reddeker, CEO de Luxembourg for Tourism, est l'invité de L'essentiel Radio tout au long de la semaine.

Sebastian Reddeker dirige Luxembourg for Tourism depuis 2018.

La séquence du 7 juillet

D’où viennent les touristes qui visitent le Luxembourg? Les Belges représentaient l’année passée 23% du tourisme étranger au Luxembourg, devant les Pays-Bas et l’Allemagne. Viennent ensuite les touristes français, les Britanniques, les Italiens, les Suisses…

«On a même eu des touristes américains l’année dernière, malgré toutes les restrictions. C’est un marché qui devrait reprendre au plus tard l’année prochaine», estime Sebastian Reddeker, CEO de Luxembourg for Tourism.

Ce dernier explique qu’entre 10 et 15% des touristes qui visitent le Luxembourg combinent le Grand-Duché avec des destinations plus éloignées, comme Paris. Selon Sebastian Reddeker, cela concerne principalement les touristes asiatiques et américains.