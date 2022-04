Evénement au Luxembourg: Les canards de la Pétrusse retrouvent la pêche

«Nous les avons recomptés à partir de la fin mars. Il fallait vérifier qu’ils soient en bon état et que tous portent encore leur étiquette», explique Ronny Diederich, de la Table ronde luxembourgeoise, qui organise l’événement. Au fil des éditions, les pertes et détériorations de palmipèdes seraient minimes: «Vingt ou trente par an, tout au plus». Ceux qui prennent leur envol ailleurs ou se font plumer sont donc remplacés via des achats effectués «tous les deux ou trois ans».