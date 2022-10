Selon une étude : Les cancers du foie devraient augmenter de 55% d'ici 2040

Le nombre de personnes qui développent ou meurent d'un cancer du foie dans le monde augmentera de plus de 55% d'ici 2040 à moins qu'on n'en fasse plus pour lutter contre cette maladie souvent évitable, ont estimé jeudi des chercheurs.

Cela représenterait une augmentation de quelque 500 000, tant pour le nombre de cas que pour le nombre de décès par an, «à moins que nous n'obtenions une diminution substantielle des taux de cancer du foie grâce à la prévention primaire», a déclaré l'épidémiologiste du CIRC Harriet Rumgay, auteure principale de l'étude publiée dans le Journal of Hepatology.

L'un des principales causes de décès

Cette recherche a également révélé que le cancer du foie est l'une des trois principales causes de décès par cancer dans 46 pays - et figure parmi les cinq premières dans près de 100 pays. Le nombre de cas et de décès sont les plus élevés en Asie de l'Est et du Sud-Est ainsi qu'en Afrique du Nord.