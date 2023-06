Alimentation: Les capacités de l’abattoir d'Ettelbruck «sont suffisantes»

Suite à l’annonce de la fermeture prochaine de l’abattoir de Wecker, la question des capacités de celui d'Ettelbruck se pose. «Les capacités de l’abattoir Ettelbruck sont amplement suffisantes pour satisfaire la demande actuelle et future du secteur», a indiqué vendredi, Claude Haagen.

Le ministre de l'Agriculture a également été interrogé sur le risque que ferait peser l'apparition d'une maladie, comme la peste porcine, sur la poursuite de l'activité de l'établissement. «En cas d'apparition d'une maladie, selon la législation européenne, il n'y a aucune obligation de fermer un abattoir, indique Claude Haagen. Des zones de surveillance sont indiquées et, si un abattoir est situé dans une telle zone, les activités de cet abattoir sont soumises à certaines conditions, mais l'activité d'abattage pour le marché national peut être maintenue».

«Influence indirecte»

Sachant que le Luxembourg a besoin d'un abattoir pour assurer sa souveraineté alimentaire, le gouvernement n'a «qu'une influence directe» sur les facteurs suivants, note le ministre: la disponibilité et le prix de la matière première (en l'occurrence les animaux vivants), les besoins en infrastructures et équipements, les prix de l'énergie (qui représentent un poste essentiel dans un abattoir), l'élimination des déchets, et enfin la vente des produits finis (qu'il s'agisse de viande sous forme d'une carcasse ou des parties de la découpe).