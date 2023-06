Au Luxembourg: Le pétrole, la bière et les légumes moins chers, l'inflation ralentit

Le prix des légumes est en baisse. Pexels

Le mois dernier, les prix à la consommation ont progressé de 0,1%, selon les données publiées ce mercredi par le Statec. Le taux annuel d'inflation passe lui de 3,7% à 3,6%. Un léger ralentissement lié notamment à la baisse des prix des produits pétroliers: le mazout de chauffage perd 12,1%, le diesel est moins cher de 5,8% et l'essence de 3,7%. Globalement, les tarifs des produits pétroliers ont reculé de 4,3% en mai, et de 13,9% en un an.

En revanche, les produits alimentaires continuent à être de plus en plus chers, une tendance qui dure depuis octobre 2021. En mai, le prix des courses a encore augmenté de 0,3%. Les plus fortes hausses concernent la nourriture pour bébé (+3,6%), les pâtes et le couscous (+2,5%) et les pommes de terre (+2,1%).

La bière moins chère, les crèches plus chères

En revanche, les légumes frais (-3%) et le poisson frais (-2,6%) sont moins chers que le mois précédent, et c'est une bonne nouvelle, ils sont bons pour la santé. Avec quoi arroser tout ça? Sachez que le prix du vin a augmenté de 1,8%, tandis que celui de la bière diminue de 2,3% sur un mois. Sur un an, les prix des aliments ont augmenté de 12,5%, ceux des boissons alcoolisées de 10%.

Le Statec constate aussi que les services domestiques ont dopé l'inflation le mois dernier (+2,6%), notamment en raison de l'index de février 2023. Les tarifs des crèches et foyers de jour pour enfants (+4,5%) et les hôtels (+3,9%) sont aussi plus chers. Transports (-4,2%) et téléphonie (-2,7%) voient leurs prix baisser.

Les prochaines estimations de l'inflation annuelle sont attendues à la fin du mois de juin. On saura alors si la tendance est toujours au déclenchement d'une tranche indiciaire au 3e trimestre 2023 plutôt qu'au 4e trimestre.

Avec les prix qui grimpent, faites-vous plus attention à ce que vous achetez? Oui, sinon les fins de mois risquent d'être difficiles! Pour certaines choses, oui, mais pas pour tout. Non, ça va, j'ai un peu de marge.