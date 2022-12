Tendance au Luxembourg: Les carrés vont succéder aux mouvements naturels

Mais quelles sont donc les tendances de cet hiver 2022/2023? «C'est beaucoup du naturel», poursuit Manuela, «plutôt des brushings, des coiffures avec des wavy et du mouvement pour que ça tienne plus longtemps». Et des clientes se présentent encore exclusivement pour le Nouvel An. «Là, on parle de dames âgées de 30 à 50 ans», précise Manuela. «Les plus jeunes ne viennent plus exprès pour l'occasion. Elles se débrouillent généralement toutes seules à la maison».