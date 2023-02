Santé: Les cas de Covid bondissent au Luxembourg

Plus de la moitié des cas étaient des réinfections (50,7%), un pourcentage relativement stable par rapport à la semaine précédente (52,5%). Deux nouveaux décès en lien avec le Covid ont été constatés. L'âge moyen des deux personnes décédées est de 64 ans. Cinq patients ont été hospitalisés en soins normaux (quatre la semaine précédente) et un seul se trouve en soins intensifs, est-il précisé.

Rebond moins marqué pour la grippe

La vaccination se poursuit à faible rythme, avec 268 doses administrées du 30 janvier au 5 février, dont cinq premières doses. En tout, près de 1,3 million d'injections ont été effectuées, et 487 905 personnes présentent désormais un schéma vaccinal complet, soit 79% des 5 ans et plus du pays.