Pandémie : Les cas de Covid explosent en Chine, «impossible» de les dénombrer

L’ampleur exacte de l’actuelle flambée de Covid-19 en Chine est désormais «impossible» à déterminer, a concédé mercredi le ministère de la Santé, les tests n’étant plus obligatoires depuis l’assouplissement soudain des restrictions sanitaires. Pékin et ses 22 millions d’habitants sont particulièrement touchés par cette vague de contamination, inédite dans la ville depuis les débuts de la pandémie et qui s’est propagée à une vitesse fulgurante ces derniers jours.