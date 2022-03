Microbes – Les cas de grippe explosent au Luxembourg, «on n'a jamais vu ça»

«Avec deux ans sans grippe, on peut imaginer que l'immunité de certaines personnes a baissé».

Il n'y avait plus eu de vague de grippe au Luxembourg, depuis l'arrivée du Covid, il y a deux ans. Depuis trois semaines, elle revient en force à l'aube du printemps. «D'habitude, les épidémies de grippe se déclarent en hiver, on n'a jamais vu ça, c'est exceptionnel», réagit Joël Mossong, épidémiologiste à la direction de la Santé. Déjà près de 500 cas ont été détectés la semaine dernière dans le pays, «et le nombre pourrait encore grimper! Cette semaine, la barre des 500 cas a été dépassée», précise l'épidémiologiste, ajoutant que les moins de 10 ans sont les plus touchés.