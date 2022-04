Santé: Les cas de MST toujours en hausse aux Etats-Unis malgré la pandémie

Santé : Les cas de MST toujours en hausse aux États-Unis malgré la pandémie

La pandémie de Covid-19 n’a pas freiné l’augmentation des cas de maladies sexuellement transmissibles aux États-Unis. Un phénomène observé depuis une décennie.

Getty Images via AFP

La crise du Covid-19 a accentué une tendance à la hausse déjà observée depuis une décennie, sur fond de financements publics en baisse, selon Jonathan Mermin, auteur d’un rapport pour les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

Les cas déclarés de gonorrhée ainsi que de syphilis (stades primaire et secondaire) ont augmenté respectivement de 10% et 7% par rapport à 2019. Les cas de syphilis chez les nouveau-nés, appelée syphilis congénitale (avec contamination durant la grossesse), ont également augmenté: de 15% par rapport à 2019, et de 235% depuis 2016.