Au CHEM : Les cas positifs n’iront plus tous en unité Covid

ESCH-SUR-ALZETTE - Vu l’impact d'Omicron, le Centre hospitalier Émile-Mayrisch a décidé de ne plus placer systématiquement les patients positifs en unité Covid.

Moins de malades du Covid, mais plus de patients positifs: face à cette nouvelle donne, le Centre Hospitalier Émile-Mayrisch réorganise sa prise en charge des patients Covid. «Mercredi matin nous avions 64 hospitalisés positifs au Covid, dont 54 en soins normaux. Plus de la moitié étaient positifs mais soignés pour d'autres raisons. Il y a des mini-clusters internes. Sur dix jours, quatorze personnes ont été testées positives en oncologie, sans source commune», indique le directeur médical Serge Meyer. Ce dernier constate «qu'elles bloquent des lits et des ressources en unité Covid, avec des mesures d'isolement, l'habillage, le déshabillage», poursuit-il. «On parle de descendre de phase 3 en phase 2, mais ce phénomène n'est pas bien pris en compte», souligne le Dr Meyer.