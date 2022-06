Au Luxembourg : Les Casemates cartonnent pour leur retour

LUXEMBOURG – Les Casemates de la Pétrusse ont rouvert, après huit ans de fermeture. Elles ont déjà été prises d'assaut par les touristes.

«L'impression des touristes est très positive et ils viennent de toute la Grande Région. On rentre dans les Casemates par groupes de dix et il faut absolument réserver à l'avance. J'ai également croisé de nombreux Luxembourgeois. Les tours s'effectuent dans plusieurs langues et la visite dure 45 minutes. Pour avoir une impression générale et un peu d'histoire, c'est déjà très bien». Pour les adultes, comptez 15 euros et 7 euros pour les enfants. Plus d'informations sur le site du LCTO.