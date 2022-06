Evénement au Luxembourg: Fermées en 2014, les Casemates font leur retour en beauté

Dès dimanche, le tourisme reprendra dans les tunnels sous les pieds de la Gëlle Fra. Les Casemates de la Pétrusse ont été fermées en 2014. Années que le LCTO a mis à profit. «On s’est concertés avec l’État, propriétaire des lieux, et la ville de Luxembourg, concessionnaire, pour des travaux de mise en sécurité. Et on a décidé d’offrir une plus-value avec une scénographie. On est fiers d’être restés dans le budget de 2,5 millions d’euros», sourit Tom Bellion.