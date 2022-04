Tutos sur Internet : Les Casques blancs de Syrie veulent aider les Ukrainiens

Les secouristes engagés dans les zones rebelles en Syrie tournent des tutos à destination de leurs homologues ukrainiens pour soigner les blessés de la guerre.

Dans une pièce détruite par les bombardements en Syrie et face à une caméra, deux secouristes des Casques blancs expliquent devant un mannequin allongé au sol comment traiter un blessé de guerre, pour un tutoriel destiné à leurs confrères en Ukraine. L'initiative a été lancée par les Casques blancs, des secouristes engagés dans les zones rebelles en Syrie, un pays déchiré par onze ans de guerre et où la Russie intervient militairement pour prêter main forte au régime de Bachar al-Assad.

Publication et partage

L'objectif de cette initiative est de «produire des tutos traduits en ukrainien expliquant aux secouristes et à la population comment agir face aux bombardements, surtout face à la stratégie des ''doubles'' frappes aériennes russes, qui ciblent les infrastructures sanitaires et vitales puis les équipes de secours et des ambulanciers» dès leur arrivée sur place après un pilonnage, dit-il à l'AFP.