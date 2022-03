Santé : Les causes de l'autisme restent difficiles à cerner

Même si le trouble du spectre de l'autisme est aujourd'hui mieux détecté, de nombreuses questions demeurent quant à ses causes et ses mécanismes de développement.

«En dépit d'un consensus international» pour considérer l'autisme comme l'expression «d'altérations plus ou moins précoces du système nerveux central, de nombreuses questions demeurent quant à leurs causes et mécanismes de développement», ajoutait-elle. Ce trouble neuro-développemental se caractérise par des difficultés d'interaction sociale, des comportements répétitifs et des centres d'intérêt restreints ou spécifiques. Il peut s'accompagner ou non d'une déficience intellectuelle et serait quatre fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles.