Les causes de la mort de Charlbi Dean révélées

Charlbi Dean : Les causes de la mort de la jeune actrice révélées

Sa mort avait suscité l'émoi dans le monde du cinéma et de la mode l'été dernier. L'actrice et mannequin sud-africaine Charlbi Dean est décédée à 32 ans à New York, le 30 août. Alors que des rumeurs avaient circulé sur le drame, les causes du décès ont été révélées quatre mois plus tard.