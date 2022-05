Musique : Les causes de la mort du rappeur Lil Keed révélées

Décédé vendredi à l'âge de 24 ans, Lil Keed est un protégé de Young Thug et l'un des plus grands espoirs du rap d'Atlanta.

Lil Keed est décédé à Los Angeles.

Le rappeur américain Lil Keed est décédé vendredi dernier. Un drame supplémentaire pour le label Young Stoner Life Records quelques jours après l'arrestation des deux stars Young Thug et Gunna, mis en cause pour des activités criminelles. Une somme d'accusations qui pourraient leur coûter la prison à vie.

Le jeune rappeur, qui était l'un des plus grands espoirs du rap d'Atlanta, a, lui, perdu la sienne, à l'âge de 24 ans seulement. Selon TMZ, l'artiste aurait succombé à un dysfonctionnement de plusieurs organes, les reins et le foie en l'occurrence. Il s'était rendu dans un hôpital de Los Angeles pour recevoir un traitement après de fortes douleurs à l'estomac quelques jours plus tôt.

D'après plusieurs sources, le jeune homme a souffert d'addictions à l'alcool et aux drogues pendant de longues années, mais il aurait vaincu ses démons pour devenir sobre. Sa mort a entraîné une vague d'hommages dans le monde du hip-hop, le plus poignant venant de son frère Lil Gotit: «Je ne peux pas croire que je t'ai vu mourir aujourd'hui. Je n'ai fait que pleurer, je sais ce que tu veux que je fasse, être très fort pour Maman, Papa et nos frères».

De son vrai nom Raqhid Jevon Render, Lil Keed s'était imposé comme l'un des rappeurs les plus populaires d'Atlanta grâce à sa série de mixtapes «Trapped On Cleveland». Son premier album «Long Live Mexico» était sorti en juillet 2019 et avait atteint la 26e place du Billboard 200.

Très proche du style de Young Thug, au point d'être parfois confondu avec son mentor, Lil Keed avait déclaré vouloir devenir «une mégastar» au magazine XXL en 2020.