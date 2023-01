Tatjana Patitz : Les causes de sa mort dévoilées, les mannequins sous le choc

Le mannequin de 56 ans a été emportée par un cancer du sein, a indiqué son agente au magazine People. Ses anciennes collègues mannequins ont réagi à sa mort.

Elle avait 56 ans. Instagram

Alors que son décès a été annoncé par le magazine Vogue, l'agente de Tatjana Patitz a confirmé à People que la quinquagénaire était décédée des suites d'un cancer du sein. «Elle laisse dans la peine son fils, sa sœur et ses parents. Nous sommes tous dévastés par son décès», a indiqué Corinne Nicolas, dans un communiqué.

«Elle était une âme compatissante, gentille et généreuse de cœur et une ardente défenseure des droits des animaux. L'une des principales causes qu'elle soutenait était la conservation des chevaux sauvages», poursuit-elle.

Tatjana Patitz faisait partie des supermodels des années 90 au même titre que Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista ou encore Christy Turlington. Elle était devenue la muse du photographe Peter Lindbergh et s'était fait connaître grâce à une couverture de Vogue, en noir et blanc en janvier 1990, en compagnie de Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista et Christy Turlington.

Ses anciennes camarades des podiums ont réagi à sa mort. «Tellement triste d'apprendre le décès de la belle Tatjana Patitz», a écrit Cindy Crawford. «Nous étions des bébés ensemble dans l'industrie de la mode et j'ai l'impression que nous avons grandi ensemble. Nous étions dans tellement de tournages ensemble et dans les coulisses des spectacles. Je l'ai trouvée douce, sensible, gentille, curieuse et, qui pourrait jamais oublier ces yeux perçants?»

«J'ai appris le décès soudain de Tatjana Patitz lorsque j'ai atterri dans un aéroport sur la même côte plus tôt dans la journée. Depuis, tout ce que je peux voir, c'est son visage, entendre sa voix, et bien sûr je suis inondée de souvenirs», a confié de son côté Christy Turlington. «Tatjana incarnait, pour moi, la sophistication et le style européens lorsque je l'ai rencontrée». Christy Turlington n'avait alors que 16 ans et l'Allemande l'a «prise sous son aile», se souvient-elle. «Tu es inoubliable et tu resteras à jamais dans mon cœur».

«RIP chère Tatjana», a écrit Carla Bruni sur Instagram en légende d'une photo du top décédé. «C'est une triste nuit ma chère amie et amoureuse des chevaux. Tu vas me manquer. Repose en paix ange», a de son côté indiqué Estelle Lefébure, en accompagnement de photos d'elles.