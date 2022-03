Fêtes au Luxembourg : Les cavalcades perturbées par le Covid

DIEKIRCH - La cavalcade de Diekirch aurait dû ouvrir le bal des festivités de Carnaval ce dimanche. Mais le Covid a bouleversé l’agenda des cortèges.

La cavalcade de Diekirch ouvre traditionnellement le bal des festivités de Carnaval, à grand renfort de chars et de sucreries, devant un public de près de 25 000 festivaliers. Elle aurait dû se tenir ce dimanche. Mais cette année, elle assurera la clôture, le dimanche 8 mai.

L’organisation des cavalcades à travers le pays a en effet été bouleversée par la pandémie. «Pour le 8 mai, nous avons prévu une organisation sous le régime Covidcheck. Mais il n’est pas impossible que d’ici là, la situation Covid et les mesures sanitaires aient complètement changé et que nous n'en ayons plus besoin, détaille Claude Wanderscheid, secrétaire du E.S.D., Comité d’organisation de la Cavalcade de Diekirch. C’est beaucoup de travail pour une petite équipe».