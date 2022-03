NBA : Les Cavs déroulent

Les Cleveland Cavaliers de LeBron James ont infligé une raclée (104-79) aux Boston Celtics, dimanche, et caracolent en tête de la Conférence Est.

Avec 56 victoires pour 15 défaites, les Cavs devancent Orlando (49 victoires-21 défaites) et les Celtics (45-24). Dans la course aux play-offs, la lutte sera captivante entre Chicago, Toronto, Charlotte, Miami et Milwaukee.