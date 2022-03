Les Cavs se placent

Cleveland a enregistré dans la nuit de dimanche à lundi contre Dallas (102-74) sa 12e victoire consécutive et a pris de l’avance sur les Los Angeles Lakers, battus à Atlanta (86-76), pour la première place de la League, qui détermine l’avantage du terrain jusqu’en finale.

Aidés par LeBron James, auteur de 24 points et 12 passes décisives face aux Mavericks, les Cavaliers comptent désormais 60 victoires et 13 défaites, avec neuf matches leur restant à jouer. Les Lakers, surpris par les Hawks, affichent de leur côté 58victoires et 15 défaites, avec eux aussi neuf rencontres à jouer.