Mondial 2022: Les célébrations du Brésil à chaque but sont-elles irrespectueuses?

Les pas de danse se sont enchaînés, que ce soit sur le but de Vinicius, après le penalty transformé par Neymar, ou suite à la réussite de Richarlison. Des danses collectives et même une chorégraphie personnelle de Paqueta pour le quatrième but du Brésil.

Le coach Tite s’y met aussi

Mais ces pas de Samba n’ont pas plus à tout le monde. Roy Keane, ancien joueur irlandais et désormais consultant à la télévision, a estimé que les Brésiliens sont «irrespectueux vis-à-vis de l’adversaire» et a comparé ces célébrations à un spectacle de «Strictly Come Dancing», une émission télévisée britannique.