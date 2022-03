Marques personnalisées : Les célébrités présentent leurs tatouages

Les people et le tatouage, c'est une histoire d'amour. Voici les nouveautés vue sur Cara Delevingne, Lena Dunham ou encore Demi Lovato.

Se faire tatouer à l’automne, c’est ce qu'il y a de plus stratégique. L’été vient de s’achever, donc il y a moins de risques liés à l'exposition au soleil. Pour la saison des feuilles mortes qui se ramassent à la pelle, les Lena Dunham, Cara Delevingne et autres Kendall Jenner dévoilent, sur Instagram, leurs nouvelles créations parfois glamour... et parfois moins!

On sait que Lena Dunham se fiche du qu’en-dira-t-on. Dernièrement, elle s’est fait tatouer «The Odeon» dans le bas du dos. Dédicace à ce restaurant du quartier de Tribeca à New York qu’elle semble apprécier. Kendall Jenner nous laisse également perplexe avec son tatouage à l'intérieur de la bouche. Pour le montrer, elle doit se retrousser la lèvre inférieure. De l'inutilité du tatouage.

Et finalement, Demi Lovato qui a encore frappé. Son 19e tatouage est navrant. Déjà parce qu'on dirait l'attrape-rêve qu'offre Jake à Bella dans «Twilight», et parce qu'il est écrit: «Tu me rends belle». On a quand même l'impression d'avoir lu ce type de phrases sur Facebook des millions de fois avec en fond, un couché de soleil, non?