Tout le monde à poil: Les célébrités se mettent à nu

Emily Ratajkowski, divorcée depuis peu, est apparue vêtue de sous-vêtements en satin et d’une robe résille à la soirée célébrant les cinquante ans du «W magazine» le 12 octobre dernier à New York. Pour l’actrice, mannequin et auteure du livre «My Body», la nudité féminine est un moyen d’émancipation.