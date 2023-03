Pétition au Luxembourg : Les célibataires veulent payer moins d'impôts pour «souffler un peu»

Le sujet de la fiscalité est sur toutes les lèvres et au cœur de l'actualité. Ce n'est donc pas une surprise que la pétition concernant la baisse des impôts pour les célibataires ait rapidement empilé les 4 500 signatures nécessaires pour la tenue d'un débat à la Chambre. Elle a décroché les précieux paraphes en l'espace de trois jours! Ouverte aux signatures le 25 février, elle comptait plus de 5 500 «adhérents», ce mercredi 1er mars.

«Un célibataire paye autant, voire plus de charges qu'un couple marié. Il existe une forme d'injustice qui mérite d'être réexaminée et discutée à nouveau à l'Assemblée», écrit le pétitionnaire. «Réformer cette imposition à l'équivalent de la classe 2 permettra à la classe 1 de souffler un peu», explique-t-il, «particulièrement à l'heure actuelle avec l'inflation qui continue d'augmenter et ce, malgré les différents indices prévus cette année».