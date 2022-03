Finale NBA : Les Celtics à une victoire du titre

Les Boston Celtics ont battu les Lakers de Los Angeles 92 à 86 lors du cinquième match de la finale du Championnat professionnel nord-américain de basket-ball disputé dimanche à Boston.

Malgré un excellent Kobe Bryant, les Lakers n'ont pu empêcher Boston de remporter une deuxième victoire à domicile et de mener la série 3 à 2. Paul Pierce (27 points), qui a réussi son meilleur match de cette finale, et Kevin Garnett enfin retrouvé (18 points et 10 rebonds), ont été les principaux artisans de la victoire des Celtics. Rajon Rondo avec 18 points et 8 rebonds ne fut pas en reste, et Boston s'est mis sur de bons rails pour décrocher un second titre en trois ans et empêcher les Lakers de conserver leur sceptre.

«Mes coéquipiers ont fait du bon travail en me trouvant sur le terrain, a déclaré Pierce. Nous avons été l'une des meilleures équipes toute l'année et nous sommes tout près du but. Nous n'avons plus besoin que d'une victoire, qu'une victoire», s'est exclamé Pierce.

Gasol neutralisé

Kobe Bryant, qui a inscrit 38 points dont 19 en seulement six minutes lors du troisième quart-temps, a paru bien seul dans le camp des Lakers. Pau Gasol n'a pas eu son rendement habituel et il s'est contenté d'un modeste 12 points et 12 rebonds, sa moyenne par match (20,1 pts) étant largement écornée, même si Bryant a estimé qu'il avait été «un des joueurs les plus constants».

Boston a toujours été en tête de cette cinquième rencontre après une meilleure entame de match que Les Lakers menant dès le premier quart-temps (22-20) avant de prendre un avantage intéressant lors du deuxième (45-39) grâce surtout à Pierce.

Les Celtics accentuaient leur avantage au troisième quarts-temps (73-65), malgré le festival de Kobe Bryant mais avec un Gasol neutralisé par Garnett, et gardaient la tête jusqu'à la fin de la partie pour l'emporter 92 à 86.