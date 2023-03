Basketball: Les Celtics perdent mais se qualifient pour les play-offs

Les Celtics ont pourtant mené de 19 points dans le deuxième quart-temps. Si Jaylen Brown a été présent avec 25 points, Jayson Tatum n’a inscrit que 15 points en 39 minutes. Du côté du Jazz, Talen Horton-Tucker a confirmé sa très bonne forme du moment avec 19 points et sept rebonds. Mais c’est son coéquipier Lauri Markkanen qui a dominé les débats avec 28 points et dix rebonds.

C’est donc le revers de Miami chez les Bulls qui a permis aux Celtics de Boston de se qualifier pour les séries éliminatoires avant même qu’ils n’entrent sur le terrain à Salt Lake City. DeMar DeRozan (24 pts, dix passes) a été déterminant pour Chicago, bien secondé il est vrai par Coby White (18 pts), Zach LaVine (18 pts) et Patrick Beverley (17 pts). Du côté du Heat, l’apport de Jimmy Butler (24 pts) et Bam Adebayo (23 pts) n’a pas suffi.

Un Fultz record

Auteur de 24 points, Jalen Brunson, de retour de blessure, a mené les New York Knicks à une victoire (116-110) contre Denver, leader de la Conférence Ouest, qui s’est incliné pour la cinquième fois en six rencontres. Une blessure au pied avait limité le meneur à une seule apparition lors des six derniers matches des Knicks. «J’étais un peu inquiet avant le match, mais tout s’est déroulé comme prévu. Je n’ai rien senti, alors j’ai continué à jouer», a expliqué Brunson. En face, le Serbe Nikola Jokic, double MVP de la saison régulière, a terminé avec 24 points, 10 rebonds et huit passes, mais il a également commis un nombre inhabituel d’erreurs.